Estuaire d'en Rire – WOK'N WOLL

2022-09-15

WOK’N WOLL

Ces deux musiciens de formation classique viennent présenter leur nouveau récital en France.

Leur laboratoire de recherche artistique les a menés tout naturellement dans une nouvelle direction : recueillir différentes cultures musicales, n’en garder que l’essentiel et les réunir à la manière d’un wok (le wok‘n’woll) dans une sorte de performance artistique digne de grands compositeurs tels que Bach, Tchaïkovsky, ou encore Chico avant qu’il ne quitte les Gipsy Kings. Malgré leur notoriété, ils recherchent un imprésario qui leur fera confiance, curieusement ils n’en ont toujours pas trouvé… La force de ce duo hilarant réside justement dans l’absolue maîtrise de leur instrument et dans les choix pour les moins singulier de leurs morceaux ! Un véritable antidote à la morosité !

Délirium Musicalia

Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pianiste d’une verve comique irrésistible, vous emmènent dans leurs différents univers musicaux, sur un rythme effréné, avec humour et folie. Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité. Une pincée d’ACDC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok musical relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le Wok’n woll…

Et en 1ere partie :

VICTORIA PIANASSO

Un parcours pas si simple. Après 5 ans en école de commerce, dont un an à Buenos Aires et un an à New York, Victoria décide de quitter le monde de l’entreprise pour se consacrer pleinement au théâtre. Elle s’inscrit à l’École du One Man Show en 2018 dans laquelle elle suit des cours pendant deux ans. Elle écrit ensuite son spectacle «Reste Simple » mêlant standup, sketchs et chansons, et mis en scène par Yohann Lavéant. «Reste simple» voit le jour en octobre 2020. En parallèle, elle interprète ses « chansons retournées », des parodies musicales à la radio dans l’émission hebdomadaire «C’est Meilleur à Plusieurs» sur Vivre FM.

Pour ce premier spectacle, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Elle souhaite atteindre la perfection mais ne sait pas combien font 8×9. Elle s’essaye au standup en interprétant plutôt des personnages. Elle reprend des mélodies célèbres avec des paroles pas connues.

De quoi ça parle ? On lui a dit «Reste Simple», elle n’a pas réussi.

