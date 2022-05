Estuaire d’en Rire – Thomas VDB, 14 septembre 2022, .

Estuaire d'en Rire – Thomas VDB

Passionné par la musique, Thomas VDB se forme au Conservatoire de Tours et c’est dans

la presse musicale qu’il se fait un nom en travaillant pour le magazine Rock Sound. En parallèle, il pratique le théâtre de rue pendant plus de 16 ans, ce qui lui donne envie en 2006 d’écrire son premier seul en scène, En Rock et en Roll. En 2009, il fait ses débuts sur France Inter dans Le Fou du Roi puis officie depuis quelques années dans Par Jupiter aux côtés d’Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker. En 2011, il présente son deuxième spectacle Presque célèbre et enchaîne avec un troisième, Thomas VDB chante Daft Punk en 2013. Après une première apparition au cinéma en 2005 dans Le démon de midi, on a pu le voir dans Les Francis, Bienvenue à Marly-Gomont, La folle histoire de Max et Léon, Santa & Cie, Quand on crie au loup ou encore Play.

Dernièrement c’est dans le téléfilm Claire Andrieux qu’il propose une autre facette en incarnant un personnage touchant. Il est aujourd’hui au casting du très attendu Astérix et Obélix : L’Empire du milieu réalisé cette année par Guillaume Canet. À la télévision, vous l’avez vu dans Le message de Madenian et VDB puis dans Quotidien pendant une saison. Après le succès de son spectacle Bon Chienchien, Thomas VDB revient sur scène avec «Thomas VDB s’acclimate».

Et en 1ere partie :

VICTORIA PIANASSO

Un parcours pas si simple. Après 5 ans en école de commerce, dont un an à Buenos Aires et un an à New York, Victoria décide de quitter le monde de l’entreprise pour se consacrer pleinement au théâtre. Elle s’inscrit à l’École du One Man Show en 2018 dans laquelle elle suit des cours pendant deux ans. Elle écrit ensuite son spectacle «Reste Simple » mêlant standup, sketchs et chansons, et mis en scène par Yohann Lavéant. «Reste simple» voit le jour en octobre 2020. En parallèle, elle interprète ses « chansons retournées », des parodies musicales à la radio dans l’émission hebdomadaire «C’est Meilleur à Plusieurs» sur Vivre FM.

Pour ce premier spectacle, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Elle souhaite atteindre la perfection mais ne sait pas combien font 8×9. Elle s’essaye au standup en interprétant plutôt des personnages. Elle reprend des mélodies célèbres avec des paroles pas connues.

De quoi ça parle ? On lui a dit «Reste Simple», elle n’a pas réussi.

