Estuaire d’en Rire – Oldelaf et Alain Berthier « La folle histoire de Michel Montana » Honfleur, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Honfleur.

Estuaire d’en Rire – Oldelaf et Alain Berthier « La folle histoire de Michel Montana » 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18 Rue de la Ville Greniers à Sel

Honfleur Calvados Honfleur

Oldelaf et Alain Berthier réhabilitant la mémoire de Michel Montana, ce chanteur trop vite oublié, cristallisent en 1h15 ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur Terre en terme de savoir, de chansons et de bonne poilade des familles. A n’en pas douter, le spectacle le plus rentable du marché.

Jouant sur le principe du clown blanc et de l’auguste, le duo multiplie les gags et les vannes.

Au programme, humour absurde et autodérision. S’accompagnant à la guitare et à la poubelle basse, les deux artistes enchaînent avec le plus grand sérieux des chansons joyeusement loufoques.

Et en 1ere partie :

Avril est un réac du futur. Un progressiste du passé. Un nostalgique du présent. Il ne peut pas le prouver, mais il va le démontrer.

L’actualité, on s’en fout, il y a plus important.

Michel Delpech était-il un serial killer ? Comment la science-fiction explique-t-elle nos mauvais choix amoureux ? Existe-t-il un lien entre la guerre d’Algérie et notre intolérance au lactose ? Peut-on se servir des fonctions affines pour calculer sa date de trépas ? Dans ce monde incertain où les époques se ressemblent plus qu’il n’y parait, ce spectacle ne peut vous garantir qu’une chose : l’absence de toute réponse claire.

contact@ot-honfleur.fr +33 2 31 89 23 30 https://www.estuairedenrire.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-18 par OT Honfleur-Beuzeville