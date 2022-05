Estuaire d’en Rire – Les Décaféinés, 17 septembre 2022, .

Estuaire d’en Rire – Les Décaféinés

2022-09-17 – 2022-09-17

LES DÉCAFÉINÉS sont la découverte de Laurent Ruquier en 2012 dans On n’demande qu’à en rire sur France 2, où ils ont fait plus de 70 émissions et 70 sketchs. Depuis 4 ans, Ils font partie de l’équipe du Morning du Rire de Bruno Roblès sur Rire et Chansons où ils parlent d’actualités avec leur humour parfois tranchant et toujours décalé. Leurs vidéos sur les réseaux sociaux cumulent plus de 20 millions de vues et leur communauté regroupe près de 200 000 abonnés. Sur scène, ils ont réuni plus de 100 000 spectateurs à Paris et en tournée, et leurs spectacles ont été diffusés sur France Télévisions et Comédie +. Aujourd’hui, ils reviennent avec un nouveau spectacle, co-écrit avec La Bajon et Vincent Leroy.

Créent un nouveau spectacle… Dans un monde surexcité où plus personne ne s’entend, les Décaféinés sont les deux derniers véritables amis. Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller… et être enfin comme tout le monde ! En espérant, par contre, que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle… Remarquez, vous pouvez venir seul aussi.

Et en 1ere partie :

VICTORIA PIANASSO

Un parcours pas si simple. Après 5 ans en école de commerce, dont un an à Buenos Aires et un an à New York, Victoria décide de quitter le monde de l’entreprise pour se consacrer pleinement au théâtre. Elle s’inscrit à l’École du One Man Show en 2018 dans laquelle elle suit des cours pendant deux ans. Elle écrit ensuite son spectacle «Reste Simple » mêlant standup, sketchs et chansons, et mis en scène par Yohann Lavéant. «Reste simple» voit le jour en octobre 2020. En parallèle, elle interprète ses « chansons retournées », des parodies musicales à la radio dans l’émission hebdomadaire «C’est Meilleur à Plusieurs» sur Vivre FM.

Pour ce premier spectacle, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Elle souhaite atteindre la perfection mais ne sait pas combien font 8×9. Elle s’essaye au standup en interprétant plutôt des personnages. Elle reprend des mélodies célèbres avec des paroles pas connues.

De quoi ça parle ? On lui a dit «Reste Simple», elle n’a pas réussi.

