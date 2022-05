Estuaire d’en Rire – LE CAS PUCINE, 16 septembre 2022, .

Estuaire d’en Rire – LE CAS PUCINE

2022-09-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-16

LE CAS PUCINE

A 22 ans, Capucine assure la relève de la ventriloquie française, au féminin ! Après une entrée remarquée et explosive dans le cœur du public français à l’occasion de sa victoire dans l’émission « La France a un incroyable talent » (LFAUIT), Capucine et Eliott, son dragon, arrivent enfin sur scène !

Née le 4 novembre 1998 d’une maman clarinettiste et d’un papa flûtiste, Capucine a appris la musique en même temps qu’à marcher. Multi-instrumentiste (flûte traversière, piano, guitare), Capucine est également choriste dans le Chœur d’enfants de l’Opéra de Paris quand elle se découvre, un soir en se brossant les dents, un talent pour la ventriloquie. Elle créé alors avec son compagnon Eliott, une chronique hebdomadaire sur les réseaux sociaux dans laquelle ils abordent divers sujets. Le cas Pucine est née.

Ne grandis pas, c’est un piège !

Il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté. C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et, malgré tout, de tendresse. Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

Et en 1ere partie :

VICTORIA PIANASSO

Un parcours pas si simple. Après 5 ans en école de commerce, dont un an à Buenos Aires et un an à New York, Victoria décide de quitter le monde de l’entreprise pour se consacrer pleinement au théâtre. Elle s’inscrit à l’École du One Man Show en 2018 dans laquelle elle suit des cours pendant deux ans. Elle écrit ensuite son spectacle «Reste Simple » mêlant standup, sketchs et chansons, et mis en scène par Yohann Lavéant. «Reste simple» voit le jour en octobre 2020. En parallèle, elle interprète ses « chansons retournées », des parodies musicales à la radio dans l’émission hebdomadaire «C’est Meilleur à Plusieurs» sur Vivre FM.

Pour ce premier spectacle, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Elle souhaite atteindre la perfection mais ne sait pas combien font 8×9. Elle s’essaye au standup en interprétant plutôt des personnages. Elle reprend des mélodies célèbres avec des paroles pas connues.

De quoi ça parle ? On lui a dit «Reste Simple», elle n’a pas réussi.

Pascal Ito

dernière mise à jour : 2022-04-30 par