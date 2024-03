Estrena de la mòstra « Architecture Toulouse » de Lành Granier La Topina (Tolosa) Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

Estrena de la mòstra « Architecture Toulouse » de Lành Granier une mer de toits, où, des ruelles étroites et sinueuses, s’élèvent des bâtiments mansardés, rythmés par l’alliance de la brique et du bois Jeudi 4 avril, 18h30 La Topina (Tolosa)

Cette exposition recolore l’identité de Toulouse. Elle illustre l’architecture typique du Sud Ouest de la France : une mer de toits, où, des ruelles étroites et sinueuses, s’élèvent des bâtiments mansardés, rythmés par l’alliance de la brique et du bois.

La ville charismatique de l’Occitanie,

par des ruptures du graphisme,

est vue sous trois angles :

tantôt au travers de volets et persiennes, par des aplats de couleurs pastels qui semblent segmenter et figer la ville, tantôt au long de murs estampés de couleurs criardes aux perspectives perturbées, tantôt au regard schématique de la ville.

C’est un regard décalé d’une ville à la fois révélée et cachée, fidèle et déformée, traditionnelle et dynamique.

La Topina (Tolosa) 4 place lange 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie https://latopina.com/ La Topina est un café-restaurant culturel occitan. Son objectif est donc de créer un lieu de vie pour la langue et la culture d'oc au travers d'une programmation d'événements culturels.

