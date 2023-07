Gaec de la Vallée Blanche Estrebay, 12 juillet 2023, Estrebay.

Estrebay,Ardennes

Eléonore et Aurélien vous accueillent à Laval d’Estrebay pour acheter poules, poulets, œufs, plats cuisinés et volailles festives.Il est nécessaire de passer commande en téléphonant au 06 07 86 17 72 Présentation de l’exploitation par Eleonore et Aurelien : Notre exploitation de polyculture élevage se situe à Laval-d’Estrebay, petit hameau au cœur de la Thiérache ardennaise.Nous cultivons des céréales et élevons des vaches charolaises ainsi que des volailles (poules, poulets, pintades, chapons).Soucieux du bien-être de nos animaux, les conditions d’élevage sont contrôlées et nous nous efforçons de satisfaire au mieux notre clientèle.Nous élevons également une cinquantaine de vaches charolaises, qui paissent sur une cinquantaine d’hectares de prairies. Notre exploitation est bénéficiaire de la marque Valeurs Parc Naturel Régional des Ardennes Depuis le 4 mars 2020.

fin : . .

Estrebay 08260 Ardennes Grand Est



Eléonore and Aurélien welcome you to Laval d’Estrebay to buy chickens, eggs, ready meals and festive poultry.it is necessary to place an order by phoning 06 07 86 17 72 Presentation of the farm by Eleonore and Aurelien: Our farm of polyculture breeding is located in Laval-d’Estrebay, a small hamlet in the heart of the Ardennes Thiérache.We grow cereals and raise Charolais cows as well as poultry (hens, chickens, guinea fowl, capons). Concerned about the well-being of our animals, the breeding conditions are controlled and we strive to satisfy our customers as much as possible. We also raise about fifty Charolais cows, which graze on about fifty hectares of meadows. Our farm has been awarded the « Valeurs Parc Naturel Régional des Ardennes » label since 4 March 2020

Eléonore y Aurélien le dan la bienvenida a Laval d’Estrebay para comprar gallinas, pollos, huevos, platos preparados y aves de corral de fiesta.Es necesario hacer un pedido llamando al teléfono 06 07 86 17 72 Presentación de la granja por Eleonore y Aurelien: Nuestra granja de cría de policultivo se encuentra en Laval-d’Estrebay, una pequeña aldea en el corazón de las Ardenas Thiérache.Cultivamos cereales y criamos vacas Charolais, así como aves de corral (gallinas, pollos, pintadas, capones). Preocupados por el bienestar de nuestros animales, las condiciones de cría están controladas y nos esforzamos por satisfacer al máximo a nuestros clientes. También criamos unas cincuenta vacas Charolais, que pastan en unas cincuenta hectáreas de prados. Desde el 4 de marzo de 2020, nuestra explotación cuenta con la etiqueta Valeurs Parc Naturel Régional des Ardennes

Eleonore und Aurelien begrüßen Sie in Laval d’Estrebay, wo Sie Hühner, Hähnchen, Eier, Fertiggerichte und Festtagsgeflügel kaufen können. Sie müssen Ihre Bestellung telefonisch unter 06 07 86 17 72 aufgeben. Vorstellung des Betriebs durch Eleonore und Aurelien: Unser landwirtschaftlicher Betrieb mit Mischkultur liegt in Laval-d’Estrebay, einem kleinen Weiler im Herzen der Thiérache Ardennes.Wir bauen Getreide an und züchten Charolais-Kühe sowie Geflügel (Hühner, Perlhühner, Kapaune).Da uns das Wohlergehen unserer Tiere am Herzen liegt, werden die Haltungsbedingungen kontrolliert und wir bemühen uns, unsere Kunden so gut wie möglich zufrieden zu stellen.Wir züchten auch etwa 50 Charolais-Kühe, die auf etwa 50 Hektar Wiesen grasen. Unser Betrieb ist mit der Marke Valeurs Parc Naturel Régional des Ardennes ausgezeichnet Seit dem 4. März 2020

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme