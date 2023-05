Randonnée pédestre Place de l’Église, 14 mai 2023, Estouy.

Le comité des fêtes d’Estouy organise une randonnée pédestre avec 3 circuits de 9, 12 et 17 kilomètres.

Ravitaillement à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 10:00:00. 5 EUR.

Place de l’Église

Estouy 45300 Loiret Centre-Val de Loire



The festival committee of Estouy organizes a hike with 3 circuits of 9, 12 and 17 kilometers.

Refreshments halfway through the route and a drink at the end.

La comisión de fiestas de Estouy organiza una marcha con 3 circuitos de 9, 12 y 17 kilómetros.

Avituallamiento a mitad del recorrido y copa de camaradería a la llegada.

Das Festkomitee von Estouy organisiert eine Wanderung mit 3 Strecken von 9, 12 und 17 Kilometern.

Verpflegung auf halber Strecke und Freundschaftsgetränk bei der Ankunft.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT GRAND PITHIVERAIS