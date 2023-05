Festival Ozélir 1 Rue du Petit Monceau, 7 mai 2023, Estouy.

Dans le cadre du Festival Ozélir, le Marais du Moulin de la Porte organise un atelier lecture autour du livre de Frédéric Lenoir, Les contes de l’âme du monde. Parez à la découverte du milieu naturel sous l’angle des 5 sens..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 17:00:00. EUR.

1 Rue du Petit Monceau

Estouy 45300 Loiret Centre-Val de Loire



As part of the Ozélir Festival, the Marais du Moulin de la Porte is organizing a reading workshop based on Frédéric Lenoir’s book, Les contes de l’âme du monde. Discover the natural environment from the angle of the 5 senses.

En el marco del Festival Ozélir, el Marais du Moulin de la Porte organiza un taller de lectura basado en el libro de Frédéric Lenoir, Les contes de l’âme du monde. Descubra el entorno natural desde la perspectiva de los 5 sentidos.

Im Rahmen des Ozélir-Festivals organisiert das Marais du Moulin de la Porte einen Lese-Workshop rund um das Buch von Frédéric Lenoir, Les contes de l’âme du monde. Machen Sie sich auf den Weg, um die natürliche Umgebung unter dem Blickwinkel der fünf Sinne zu entdecken.

