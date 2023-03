Balade lecture en famile estouy

Balade lecture en famile estouy, 8 mai 2023, . Balade lecture en famile Lundi 8 mai, 15h00 estouy Dans le cadre du festival Ozélir, la Bibliothèque Départementale du Loiret vous propose l’expérience d’un atelier familial autour du livre et de la nature.

A partir du livre de Frédéric Lenoir » Les contes de l’âme du monde » partez à la découverte du milieu naturel sous l’angle des 5 sens. estouy Estouy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T15:00:00+02:00 – 2023-05-08T17:00:00+02:00

