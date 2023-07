Fêtes du village d’Estos Estos, 2 juillet 2023, Estos.

Estos,Pyrénées-Atlantiques

Pour clôturer les fêtes du village d’Estos, une messe aura lieu à l’église, suivi d’un apéritif..

2023-07-02 fin : 2023-07-02 15:00:00. EUR.

Estos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To close the festivities in the village of Estos, a mass will be held in the church, followed by an aperitif.

Como colofón a las fiestas del pueblo de Estos, se celebrará una misa en la iglesia, seguida de un aperitivo.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten im Dorf Estos findet ein Gottesdienst in der Kirche statt, gefolgt von einem Aperitif.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn