16h30 – 20h30 | **Défi photo/oeuvres polaroid** 16h30 – 20h30 | **Vélo psychédélique** 16h30 – 20h30 | **Atelier** avec D’âme Fleur 16h30 – 20h30 | **Fabrication d’un thaumatrope** _**à partir de 5 ans**_ 18h – 20h | **Initiation au basket-ball** avec le BOBC _**à partir de 4 ans**_ 18h30 – 20h30 | **Blind test** spécial BO de films enfants 20h – 22h | **Blind test** BO de films à Andromède tout public A la nuit | **Ciné plein air** à Andromède : [_**Papa Was Not a Rolling Stone**_](https://youtu.be/EjUt6acK4Qc) de Sylvie Ohayon – durée 1h39

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous. Du lundi 2 au 6 août : semaine des arts Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

