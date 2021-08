Blagnac Parc du Ritouret Blagnac, Haute-Garonne Estivités – Vendredi 13 août Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

16h30 – 20h30 | **Atelier dessin** 16h30 – 20h30 | **Deviens un marsupilami** avec les jouets sauteurs 16h30 – 20h30 | **Rigolades scientifiques** avec la MJC des Arts à partir de 7 ans 18h – 20h | **Initiation au basket-ball** avec le BOBC à partir de 4 ans 20h – 22h | **Concours de cosplay** à Andromède A la nuit | **Ciné plein air** à Andromède : [_**One Piece Gold**_](https://www.youtube.com/watch?v=MKtUuQ4k218) de Hiroako Miyamoto – durée 2h

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

