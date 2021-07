Blagnac Parc du Ritouret Blagnac, Haute-Garonne Estivités – Mercredi 4 août Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Estivités – Mercredi 4 août Parc du Ritouret, 4 août 2021, Blagnac. Estivités – Mercredi 4 août

Parc du Ritouret, le mercredi 4 août à 16:30

16h30 – 20h30 | **Ateliers écriture, M.A.O. et looper** avec No Diggity 16h30 – 18h30 | **Lettrage en graff** avec Swiponer **_pour les parents et leurs enfants_** 16h30 – 20h | **Balade à dos d’âne** _**de 3 à 10 ans**_ 16h30 – 20h30 | **Pétanque** 16h30 – 20h30 | **Décoration de cochonnets et de boules de pétanque** _**enfants**_ 18h30 – 20h30 | **Lettrage en graff** avec Swiponer **_à partir de 10 ans_** 20h30 | **Spectacle de danse de Street Soul Train** 21h30 | **Concert** de **Banana Shrimp**

Renseignements

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous. Du lundi 2 au 6 août : semaine des arts Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T16:30:00 2021-08-04T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Parc du Ritouret Adresse Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Parc du Ritouret Blagnac