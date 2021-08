Blagnac Parc du Ritouret Blagnac, Haute-Garonne Estivités – Mercredi 25 août Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Parc du Ritouret, le mercredi 25 août à 16:30

16h30 – 20h | Balade à dos d’âne **_de 3 à 10 ans_** 16h30 – 20h30 | **Atelier couleurs et sens** avec D’âme Fleur 16h30 – 20h30 | **Atelier monochrome** **_à partir de 6 ans_** 16h30 – 20h30 | **Pétanque** avec Mixah 16h30 – 20h30 | **Découverte de la langue et de la culture chinoise** avec Tchin-Tchine **_tout public_** 16h30 – 20h30 | **Concours de pétanque** 18h – 19h | **Session de cardio/fitness** avec le FJEPS Gymnastique adultes – amenez votre tapis de sol 18h30 – 20h30 | **Atelier** avec Vocal n’Jazz 19h15 – 20h15 | **Pilates** avec le FJEPS Gymnastique adultes – amenez votre tapis de sol 20h30 | **Soirée laser game**

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous.

2021-08-25T16:30:00 2021-08-25T22:30:00

