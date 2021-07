Estivités – Mardi 27 juillet Parc du Ritouret, 27 juillet 2021, Blagnac.

Estivités – Mardi 27 juillet

Parc du Ritouret, le mardi 27 juillet à 16:30

16h30 – 20h30 | **Épreuves olympiques** avec course en sac, relai à l’aveugle et plein d’autres épreuves 16h30 – 16h50 | **Yoga adultes** par Sthira – Sukham yoga. Échauffement suivi de 15 min de pratique du yoga, mouvements simples, coordination respiration – mouvement, repos. Échanges 17h – 17h20 | **Yoga enfants** par Sthira – Sukham yoga. Échauffement suivi de 10 min de pratique du yoga, postures simples, ludiques, jeu de souffle, repos. Échanges. _**Pour les 4 -12 ans**_ 17h30 – 19h | **Session athlétisme** avec le Blagnac sporting club athlétisme **_de 6 à 12 ans_** 17h30 – 19h | **Marche nordique** avec le Blagnac sporting club athlétisme _**adultes**_ 18h – 19h | **Session de cardio/fitness** avec le FJEPS Gymnastique **_adultes_** – amenez votre tapis de sol 18h30 – 20h30 | **Football** 19h15 – 20h15 | **Pilates** avec le FJEPS Gymnastique adultes – amenez votre tapis de sol 20h30 | **Lydie Fuerte Una – Concert, danse** (Flamenco Fusion) – durée : 1h Lydie Fuerte et sa guitare : une intimité tissée au fil des années, une vie en symbiose, une sensibilité musicale et artistique à fleur de peau, une démarche toute personnelle quant à la qualité du son et du silence, le désir d’exprimer son propre univers : enveloppant… « Una », c’est enfin une relation particulière entre la guitare et la danse, deux âmes soeurs évoquant ensemble la force du féminin. tout public 21h30 | **AmalgameS** ou le « cirque » sécuritaire – Compagnie Singulière – **Cirque de circonstance** – durée : 1h30 Un spectacle de cirque qui, par le biais de l’humour, nous amène à nous interroger sur la société de la surveillance, nos espaces de liberté et l’utilisation de nos données par les géants du numérique. _**tout public dès 8 ans**_ _À partir de mercredi 21 juillet, suite aux dernières annonces gouvernementales, l’accès au village des Estivités, en journée comme en soirée, sera conditionnée à la présentation du pass sanitaire pour tous les adultes (dès 18 ans)._ _Les séances de ciné plein air et ses animations initialement prévues les vendredis soir à Andromède seront désormais projetées dès ce 23 juillet au village des Estivités, dans le parc du Ritouret._ _Le port du masque reste obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans._

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous.

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



