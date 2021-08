Estivités – Mardi 24 août Parc du Ritouret, 24 août 2021, Blagnac.

Parc du Ritouret, le mardi 24 août à 16:30

16h30 à 20h30 | **Ateliers d’initiation et démonstration de twirling baton** par le Twirling baton Blagnac, pour 8 à 10 personnes – **_tout public_** 16h30 – 19h30 | **Petits parcours sportifs** avec le Blagnac sporting club rugby _**de 3 à 12 ans**_ 16h30 – 20h30 | **Lectures autour des 5 sens et du handicap** _**à partir de 5 ans**_ 16h30 – 20h30 | **A chacun son parcours** 16h30 – 20h30 | **Échecs, dames, dames chinoises et backgammon** 20h30 | **Entre biceps et paillettes** – Compagnie Deux dames au volant – **Cirque aérien** – durée : 45 min Dans cette création, les Deux Dames s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle situation, tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt touchante. **_tout public_**

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous.

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



