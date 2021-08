Blagnac Parc du Ritouret Blagnac, Haute-Garonne Estivités – Mardi 17 août Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

16h30 – 16h50 | **Yoga adultes** par Sthira – Sukham yoga. Échauffement suivi de 15 min de pratique du yoga : mouvements simples, coordination respiration – mouvement, repos. Échanges 16h30 – 20h30 | **Tournoi jeux de billes** 16h30 – 20h30 | **Fabrication de jouets** _**à partir de 5 ans**_ 16h30 – 20h30 | **Badminton** 16h30 – 20h30 | **Jeux traditionnels** 17h – 17h20 | **Yoga enfants par Sthira** – Sukham yoga. Échauffement suivi de 10 min de pratique du yoga : postures simples, ludiques, jeu de souffle, repos. Échanges. _**Pour les 4 -12 ans**_ 19h – 20h | **Session de boxe libre** avec le Centre Thiêu Lâm _**de 8 à 13 ans**_ 20h30 | **L’Ogresse poilue** – Ô Possum Compagnie – **Marionnette** – durée : 50 min La mama Cécilia et sa fille Chiara aiment beaucoup les crêpes, tellement qu’elles ne mangent que ça. Mais un jour la mama Cécilia en a assez et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l’autre côté de la forêt touffue où se cache l’Ogresse Poilue… **_tout public_**

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous. Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

