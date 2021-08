Estivités – Mardi 10 août Parc du Ritouret, 10 août 2021, Blagnac.

16h30 – 20h30 | **Enquête à la Tintin** 16h30 – 20h30 | **Atelier BD** en 4 cases autour de Mortelle Adèle 16h30 – 20h30 | **Course de karts à pédales** et tuning de petites voitures 16h30 – 20h30 | **Jeux façon Où est Charlie ?** 20h30 | **Devi Reed – Concert** (ragga, reggae) – durée : 1h30 Musicien en phase avec son époque, Devi Reed revendique son éclectisme et sa volonté d’ouvrir le reggae à d’autres styles, d’autres influences, d’autres rencontres. Il s’entoure de deux beatmakers talentueux : Otaam et Clem. tout public Un atelier de beatmaking et de musique assistée par ordinateur sera proposé dans l’après-midi.

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



