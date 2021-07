Estivités – Jeudi 5 août Parc du Ritouret, 5 août 2021, Blagnac.

Parc du Ritouret, le jeudi 5 août à 16:30

16h30 – 20h30 | **Créations inspirées** d’Arcimboldo 16h30 – 20h30 | **Création de mobiles** à la façon de Calder 18h30 – 20h30 | **Atelier bien-être** ### Soirée jeune public 20h30 | **La tournée du facteur** – Compagnie Andjaï – **Spectacle équestre** – durée : 40 min Un facteur et son cheval partent pour une tournée loufoque où le public devient le destinataire du courrier à distribuer. Si notre facteur est un poète tendre et naïf, son compagnon est, quant à lui, un cheval acrobate malicieux, créant ainsi un duo sensible. tout public 21h30 | **L’île au trésor** – Compagnie 9 Thermidor – **Théâtre d’objet et musique** – durée : 55 min Une magnifique adaptation du roman de R. L. Stevenson sous forme de théâtre d’objet et musique pour mieux transmettre ce chef-d’oeuvre de la littérature dans toutes ses dimensions épiques, comiques et poétiques. tout public _**à partir de 7 ans**_

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous. Du lundi 2 au 6 août : semaine des arts

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac



