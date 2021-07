Estivités – Jeudi 29 juillet Parc du Ritouret, 29 juillet 2021, Blagnac.

16h30 – 20h30 | **Défis olympiques** avec des épreuves d’adresses et de rapidité 17h – 19h | **Atelier bien-être** avec méditation, jeux, lectures et musique _**tout public**_ 17h – 20h | **Découverte du tir à l’arc** avec l’arc club de Blagnac _**à partir de 10 ans**_ 18h30 – 20h30 | **Football** 20h30 | **La baleine volante** – Compagnie RasOTerrA – **Cirque** – durée : 45 min Et si on marchait sur la tête ? Et si on pédalait les jambes en l’air ? « La baleine volante » est une opportunité de taquiner les normes. Lancé sur un vélo acrobatique le trio se joue des codes, des corps et de la gravité, parvenant à donner des ailes aux baleines et à doubler de volume sans prendre de poids. tout public 21h30 | **Ladaniva – Concert** (musique du monde) – durée : 1h La musique de Ladaniva fait appel à des influences venues du monde entier, de la musique traditionnelle des Balkans au maloya en passant par le jazz et le reggae, avec de fortes racines dans le folklore arménien. _**tout public**_ _À partir de mercredi 21 juillet, suite aux dernières annonces gouvernementales, l’accès au village des Estivités, en journée comme en soirée, sera conditionnée à la présentation du pass sanitaire pour tous les adultes (dès 18 ans)._ _Les séances de ciné plein air et ses animations initialement prévues les vendredis soir à Andromède seront désormais projetées dès ce 23 juillet au village des Estivités, dans le parc du Ritouret._ _Le port du masque reste obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans._

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous.

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



