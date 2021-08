Estivités – Jeudi 26 août Parc du Ritouret, 26 août 2021, Blagnac.

Estivités – Jeudi 26 août

Parc du Ritouret, le jeudi 26 août à 16:30

16h30 à 20h30 | **Ateliers d’initiation et démonstration de twirling baton** par le Twirling baton Blagnac, pour 8 à 10 personnes – **_tout public_** 16h30 – 20h30 | **Découverte de la langue et de la culture chinoise** avec Tchin-Tchine _**tout public**_ 16h30 – 20h30 | **Cécifoot** avec Mixah 16h30 – 20h30 | **Lectures autour des 5 sens et sens du handicap** 16h30 – 20h30 | **Illusions d’optique** 16h30 – 20h30 | **Atelier réparation** avec Repair Café **_tout public_** 16h30 – 20h30 | **Impression 3D** avec la MJC des Arts 20h30 | **Fibre** – Compagnie Dakipaya Danza – **Danse** durée : 35 min Fibre est une plongée dans l’industrie du textile d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain. C’est un parallèle entre l’univers des fileuses de la soie, et notre monde contemporain, entre humainsb et l’économie. La danse trouve son énergie et sa puissance sur ce fil à peine perceptible et pourtant si solide qu’est la soie. **_tout public_** 21h30 | **Birdy bones** – **Concert** (funk pop soul) durée : 1h15 Le quintet toulousain a choisi le Dodo comme emblème, mais vous n’êtes pas prêt de vous endormir. BIRDY BONES virevolte entre funk, pop, soul, et distribue au vol une musique dynamique, vibrante, et teintée d’une émotion sincère. _**tout public**_

