Estivités – Jeudi 19 août : journée kermesse Parc du Ritouret, 19 août 2021, Blagnac.

Estivités – Jeudi 19 août : journée kermesse

Parc du Ritouret, le jeudi 19 août à 16:30

16h30 – 20h30 | Venez profiter **de la pêche aux canards, du chamboule tout** et des autres **stands de la kermesse** 18h30 – 20h30 | **Loto** 19h – 20h | **Séance de Viêt VÕ Dao** avec le Centre Thiêu Lâm **_de 4 à 10 ans_** 20h30 | **Bateau** – Compagnie Les hommes sensibles – **Théâtre d’objet, cirque sensible** – durée : 50 min Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Cette pièce est la pelle pour la déterrer et se prendre à rêver avec la femme sensible ou l’homme sensible que nous sommes. **_tout public à partir de 5 ans_** Un atelier autour du spectacle sera proposé dans l’après-midi 21h30 | **Riot Pata Negra** – **Concert** (hip-hop, cumbia) – durée : 1h15 Riot Pata Negra ce sont deux compagnons nourris à la musique hip-hop et latine et aux films de Tarantino. Le résultat, c’est la bande originale d’un film qui n’existe pas. Un western moderne aux effets spéciaux tonitruants qui, sent bon le cactus et la poudre à canon. **_tout public_**

Renseignements

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous.

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T16:30:00 2021-08-19T22:45:00