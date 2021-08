Estivités – Jeudi 12 août : journée des Schtroumpfs Parc du Ritouret, 12 août 2021, Blagnac.

Estivités – Jeudi 12 août : journée des Schtroumpfs

Parc du Ritouret, le jeudi 12 août à 16:30

16h30 – 18h30 | **Création du chaudron** de Gargamel 16h30 – 20h30 | **Rencontre et ateliers** avec les schtroumpfs coquets, artiste, gameur, costaud, farceur, musicien et bricoleur 18h30 – 20h30 | **Moment détente** avec le schtroumpf paresseux 20h30 | **Duo Sandoval & Paamath** – Concert (musique du monde) – durée : 1h Bernardo Sandoval et Paamath se croisent depuis toujours et apprécient mutuellement leurs univers musicaux. Des univers organiques et sensibles qui se marient en parfums subtils et envoûtants, deux voix profondes et timbrées aux couleurs du Monde. tout public 21h30 | **Zaï zaï zaï zaï** – Blutak Théâtre – **Théâtre** – durée : 1h15 Pris à partie dans un magasin parce qu’il a oublié sa carte de fidélité, un auteur de BD prend la fuite. Débute alors une longue pérégrination aussi comique que philosophique. Une remarquable adaptation de la bande dessinée de Fab Caro. **_tout public à partir de 14 ans_**

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



