Esti’vent, festival du vent et du cerf-volant Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Porspoder

Esti’vent, festival du vent et du cerf-volant Porspoder, 23 juillet 2022, Porspoder. Esti’vent, festival du vent et du cerf-volant Rue de l’Europe Presqu’île Saint-Laurent Porspoder

2022-07-23 – 2022-07-24 Rue de l’Europe Presqu’île Saint-Laurent

Porspoder Finistère Porspoder Les festivités se dérouleront sur les dunes autour de la salle omnisports, aux abords de la presqu’île Saint-Laurent, dans le respect des zones protégées, et des dispositions pour un accueil convivial.

Différentes attractions seront proposées (Cerfs-volants : statiques et acrobatiques – des concours d’acrobaties…) en fonction de ce qu’il sera possible de faire compte-tenu de la situation sanitaire imprévisible à ce jour. contact.cdfpporspoder@gmail.com https://www.facebook.com/cdfporspoder Les festivités se dérouleront sur les dunes autour de la salle omnisports, aux abords de la presqu’île Saint-Laurent, dans le respect des zones protégées, et des dispositions pour un accueil convivial.

Différentes attractions seront proposées (Cerfs-volants : statiques et acrobatiques – des concours d’acrobaties…) en fonction de ce qu’il sera possible de faire compte-tenu de la situation sanitaire imprévisible à ce jour. Rue de l’Europe Presqu’île Saint-Laurent Porspoder

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Porspoder Autres Lieu Porspoder Adresse Rue de l'Europe Presqu'île Saint-Laurent Ville Porspoder lieuville Rue de l'Europe Presqu'île Saint-Laurent Porspoder Departement Finistère

Porspoder Porspoder Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porspoder/

Esti’vent, festival du vent et du cerf-volant Porspoder 2022-07-23 was last modified: by Esti’vent, festival du vent et du cerf-volant Porspoder Porspoder 23 juillet 2022 finistère Porspoder

Porspoder Finistère