ESTIVE DES POÈTES La Salvetat-sur-Agout, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Salvetat-sur-Agout.

ESTIVE DES POÈTES 2021-07-03 – 2021-07-03

La Salvetat-sur-Agout Hérault

Nous fêtons le label national « Village en poésie » et « Le printemps des poètes » national transformé en « L’Estive des poètes » avec la thématique « Le Désir ». Lectures de poèmes, chants, musiques, calligraphies, performances, concert et buffet gourmand. Rendez-vous à la salle des fêtes à 14h30 pour des lectures poétiques avec les artistes Mariella Lanata (Poégraphies), Carine Béhar (Poésie Arc-en-ciel), Aurélie Delcros (Poésie et violon), Géno Namy (« Poésie à l’oreille »), Chantal Barlier (Gestes d’encre), Nicole Barlier (Poésie et Cie), Rebecca Bourgeois (Poèmes), Violette Guyot (Enchantements), Fiona Stewart (Chant), Jean-Michel Delorme (Violoncelle), Philippe Bruyère (« Mise au monde de Circé » d’Arthur H. et « Poudre d’esprit et revenance des âmes » de Zéno Bianu), Jean-Marc Barrier (Poèmes et « La Rue infinie » éditions Phloème), Hélène Tallon-Vanerian (« Valse à la surface de la nuit » Chant et poésie) et Delphine Aguilera (Chante la poésie). Ensuite rendez-vous à l’église à 18h pour un concert : Haïvka polyphonies traditionnelles d’ici et d’ailleurs (entrée 5€) et à la Ferme de Malescalier à 20h pour un repas. (Saucisse grillée de porc plein air, pommes de terre plancha sauce blanche maison OU Burger-Pig + Buvette)

Nous fêtons le label national « Village en poésie » et « Le printemps des poètes » national transformé en « L’Estive des poètes » avec la thématique « Le Désir ».

jm2crozals@gmail.com +33 7 87 05 33 68

Nous fêtons le label national « Village en poésie » et « Le printemps des poètes » national transformé en « L’Estive des poètes » avec la thématique « Le Désir ». Lectures de poèmes, chants, musiques, calligraphies, performances, concert et buffet gourmand. Rendez-vous à la salle des fêtes à 14h30 pour des lectures poétiques avec les artistes Mariella Lanata (Poégraphies), Carine Béhar (Poésie Arc-en-ciel), Aurélie Delcros (Poésie et violon), Géno Namy (« Poésie à l’oreille »), Chantal Barlier (Gestes d’encre), Nicole Barlier (Poésie et Cie), Rebecca Bourgeois (Poèmes), Violette Guyot (Enchantements), Fiona Stewart (Chant), Jean-Michel Delorme (Violoncelle), Philippe Bruyère (« Mise au monde de Circé » d’Arthur H. et « Poudre d’esprit et revenance des âmes » de Zéno Bianu), Jean-Marc Barrier (Poèmes et « La Rue infinie » éditions Phloème), Hélène Tallon-Vanerian (« Valse à la surface de la nuit » Chant et poésie) et Delphine Aguilera (Chante la poésie). Ensuite rendez-vous à l’église à 18h pour un concert : Haïvka polyphonies traditionnelles d’ici et d’ailleurs (entrée 5€) et à la Ferme de Malescalier à 20h pour un repas. (Saucisse grillée de porc plein air, pommes de terre plancha sauce blanche maison OU Burger-Pig + Buvette)

dernière mise à jour : 2021-06-16 par