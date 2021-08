Saint-Paul-en-Forêt Saint-Paul-en-Forêt Saint-Paul-en-Forêt, Var ESTIV’ARTS A ST PAUL Saint-Paul-en-Forêt Saint-Paul-en-Forêt Catégories d’évènement: Saint-Paul-en-Forêt

ESTIV’ARTS A ST PAUL Saint-Paul-en-Forêt, 10 août 2021, Saint-Paul-en-Forêt. ESTIV’ARTS A ST PAUL 2021-08-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-17 19:00:00 19:00:00 parking de la Mairie Salle André BAGUR

Saint-Paul-en-Forêt Var Saint-Paul-en-Forêt Peintures acrylique et huile, décoration bois, cuirs, reliures et peintures sur tuiles. josemichel@wanadoo.fr +33 6 01 77 28 05 dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

