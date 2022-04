Estiv’ARTS 2022 Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeréal

Estiv’ARTS 2022 Villeréal, 9 août 2022, Villeréal. Estiv’ARTS 2022 Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal

2022-08-09 10:00:00 – 2022-08-16 19:00:00 Place Jean Moulin Espace Jean Moulin

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal EUR 12 artistes aux différents univers vous invitent à découvrir leur créations : peintures , aquarelles, street art, photos, créations, auteurs.

L’exposition s’organise sur 2 salles : au rez-de-chaussée exposition à thème (le thème pour cette année est NATURE), à l’étage exposition classique et auteurs. Les exposants : M-H Anselmino – B2 – V. Blondel – F. Boulet – J. Dumon – Jally – J. Levy – Mazu – I. Pasqualin – A. Sautel – J.Vanicatte – P. Vanicatte 12 artistes aux différents univers vous invitent à découvrir leur créations : peintures , aquarelles, street art, photos, créations, auteurs.

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

