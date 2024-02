Estiv’art, le Festival des Arts et Loisirs Centre-ville Argelès-Gazost, samedi 27 juillet 2024.

Cette 15 ème édition est un rendez-vous artistique incontournable de l’été dans le Sud-Ouest, tant auprès des artistes créateurs que pour les visiteurs.

Le dimanche 28 juillet, dès 10 heures et tout au long de la journée jusqu’à 18 heures, le cœur du centre-ville d’Argelès-Gazost sera donc immergé dans un véritable bouillon de culture à ciel ouvert ! Ce sera l’occasion de venir flâner, déambuler, partager ses passions, rencontrer les artistes. Le festival sera rythmé par des groupes de musique qui déambuleront dans le centre-ville

et la restauration sera assurée par le club de foot de la vallée, le FCPVG (repas à commander sur place le jour de l’évènement). Et pour cette 15e édition d’Estiv’Art, les organisateurs ont prévu une soirée surprise en avant-première à partager en famille. EUR.

Centre-ville ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

