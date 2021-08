ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES Vallons-de-l’Erdre, 24 août 2021, Vallons-de-l'Erdre.

ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES 2021-08-24 17:00:00 – 2021-08-24 20:00:00 Plan d’eau de Maumusson Maumusson

Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Au programme :

17h-19h :

– Initiation magie avec Jonathan RENOUX – Sur réservation.

– Percussions africaines en déambulation avec l’association Y’Ankadi

– Jeux en famille par le collectif parentalité – Moment convivial autour de jeux de société animé par des bénévoles.

– Structure gonflable et jeux en bois.

20h :

– Participation du Théâtre du Passant et des variétés de Maumusson et de Saint-Sulpice-des-Landes.

– Les Toasteurs – concert rock :

Deux sœurs jumelles, Girbit et Birgit (ex top-model à Modes & Travaux) rencontrent sur le chemin de leur succès des musiciens américains (ex-orchestre « The American Toasts »), en déroute, seuls face à une tournée française qui ne décolle pas. C’est le coup de foudre et la naissance d’un groupe de rock international pour se faire un max de pognon, les Toasteurs, spécialisés dans le mash-up. Le principe, on prend 2 chansons, on les met dans une bouteille, on referme, on secoue bien fort, et à la fin, on a un succès ! (Sur réservation).

Restauration :

– Commandez vos galettes et crêpes au O beurre salé (commande sur place) ou votre burger / box de pâtes / pizza au Relais des Landes (réservation conseillée au 06.85.86.71.11) !Espace bar tenu par l’Entente cycliste maumussonnaise.

Nombre de place limité !

En cas de mauvais temps , les spectacles se dérouleront dans les salles communales.

La commune lance cet été la 1ère édition d’Esti’Vallons, une programmation estivale composée d’animations et de spectacles pour tous.

Au programme :

17h-19h :

– Initiation magie avec Jonathan RENOUX – Sur réservation.

– Percussions africaines en déambulation avec l’association Y’Ankadi

– Jeux en famille par le collectif parentalité – Moment convivial autour de jeux de société animé par des bénévoles.

– Structure gonflable et jeux en bois.

20h :

– Participation du Théâtre du Passant et des variétés de Maumusson et de Saint-Sulpice-des-Landes.

– Les Toasteurs – concert rock :

Deux sœurs jumelles, Girbit et Birgit (ex top-model à Modes & Travaux) rencontrent sur le chemin de leur succès des musiciens américains (ex-orchestre « The American Toasts »), en déroute, seuls face à une tournée française qui ne décolle pas. C’est le coup de foudre et la naissance d’un groupe de rock international pour se faire un max de pognon, les Toasteurs, spécialisés dans le mash-up. Le principe, on prend 2 chansons, on les met dans une bouteille, on referme, on secoue bien fort, et à la fin, on a un succès ! (Sur réservation).

Restauration :

– Commandez vos galettes et crêpes au O beurre salé (commande sur place) ou votre burger / box de pâtes / pizza au Relais des Landes (réservation conseillée au 06.85.86.71.11) !Espace bar tenu par l’Entente cycliste maumussonnaise.

Nombre de place limité !

En cas de mauvais temps , les spectacles se dérouleront dans les salles communales.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par