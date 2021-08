ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES Vallons-de-l’Erdre, 17 août 2021, Vallons-de-l'Erdre.

ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES 2021-08-17 17:00:00 – 2021-08-17 20:00:00 Terrasses du Prieuré Bonnœuvre

Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Au programme :

17h-19h :

– Balade en famille autour des jouets buissonniers par Audrey TACHOIRE (Part Nature) – 2 départs – Sur réservation.

– Lecture de contes par Florence SAND à partir de 5 ans

– Atelier fabrication de nichoirs en terre par Aurélien GRATIEN – Sur réservation.

– Jeux en famille « zéro déchet » par le collectif parentalité – Moment convivial autour de jeux de société animé par des bénévoles.

20h :

– La bibliothèque invite Manu GRIMO, conteur (Compagnie des arbres et des hommes) :

Une bouille ronde avec deux yeux qui brillent. Deux jambes enracinées dans la terre. Une tête perchée dans les étoiles… Un conteur, empreint de sincérité, de simplicité et de folie parfois. Des histoires qui font déborder sur sa langue des mots et des images qui se dessinent, tranquillement, dans les rêves et les pensées des grands, des enfants. (Sur réservation).

Restauration :

– Commandez sur place votre repas au Prieuré des gourmands ! Espace bar tenu par le Comité des fêtes de Bonnœuvre

Nombre de place limité !

En cas de mauvais temps , les spectacles se dérouleront dans les salles communales.

La commune lance cet été la 1ère édition d’Esti’Vallons, une programmation estivale composée d’animations et de spectacles pour tous.

