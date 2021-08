ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES Vallons-de-l’Erdre, 10 août 2021, Vallons-de-l'Erdre.

ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES 2021-08-10 17:00:00 – 2021-08-10 20:00:00 Zone de loisirs du Piné Saint-Sulpice-des-landes

Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Au programme :

17h-19h :

– Initiation au swin golf

– Animations pédagogique « découvert de la poule » par La Ferme des Galli

– Jeux en famille par le collectif parentalité – Moment convivial autour de jeux de société animé par des bénévoles.

20h :

– Spectacle Sabir par Le PianO du Lac – Goguette flottante

Le spectacle se jouera aussi le mercredi 11 août à 20h sur le même site.

Sabir, c’est une rencontre d’artistes qui décident d’aller puiser dans leurs origines respectives pour imaginer un spectacle à la croisée des traditions musicales de chacun. Embarqués à bord d’un cata-piano flottant, l’équipage entremêle chants traditionnels du Nord de la France et rythmes argentins, folklores polonais et compositions créoles caribéennes, improvise une polka belge et invite à danser sur un air haut-alpin. Un spectacle hybride, rythmé des ailleurs de chacun et nourri de traditions orales festives…

Billetterie : gérée par Le PianO du Lac – Prix conseillé 10 € – Prix de soutien 15 € mais chacun peut donner plus pour soutenir le projet et son équipe ou moins si vous avez un petit budget (minimum 5 €).

Restauration :

– Commandez sur place votre burger / box de pâtes / pizza au Relais des Landes ! Réservation conseillée au 06.85.86.71.11. Espace bar tenu par le Com’T sulpicien

Nombre de place limité !

En cas de mauvais temps , les spectacles se dérouleront dans les salles communales.

La commune lance cet été la 1ère édition d’Esti’Vallons, une programmation estivale composée d’animations et de spectacles pour tous.

