ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES Vallons-de-l’Erdre, 3 août 2021, Vallons-de-l'Erdre.

ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES 2021-08-03 17:00:00 – 2021-08-03 20:00:00 Étang des Bambous Vritz

Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique Vallons-de-l’Erdre

Au programme :

17h-19h :

– Activités familiales sportives de plein-air

Contes en tongs « Tous à l’eau ! » par Flavie, Florence et Murielle de Biblio’fil (COMPA). C’est l’été ! Les bibliothécaires sortent de leurs rayonnages et viennent raconter des histoires pour toute la famille, les pieds dans l’herbe.

Les Cabanes à Histoires : installez-vous confortablement et écoutez les histoires qu’on vous chuchote à l’oreille.

Le «Tipitapis» de livres est à disposition en lecture libre.

– Initiation à la percussion et à la danse africaine avec Lassina COULIBALY (Yelemba d’Abidjan) en partenariat avec Adjololo System. Les percussionnistes peuvent apporter leurs instruments ; quelques percussions pourront être mises à disposition.

Réservation Initiation à la percussion

– Jeux en famille par le collectif parentalité – Moment convivial autour de jeux de société animé par des bénévoles.

18h et 20h :

Les contre-visites guidées par Jérôme POULAIN – Théâtre de rue

Détaché par l’office du tourisme de la commune, Jérôme POULAIN, accompagné de Monsieur HERVÉ, le plus vieil emploi jeune de la municipalité, réécrivent la mémoire de la ville. Ils emmènent le public pour une visite insolite, jubilatoire et inattendue du patrimoine local.

Restauration : Commandez votre pizza (au choix parmi la Reine, la Chorizo, la Végétarienne, la Chèvre miel) au Kiosque à pizzas ! 9€ – Réservation conseillée avant 13h30 au 02.51.79.03.73

Espace bar tenu par le le Comité des fêtes de Vritz.

Nombre de place limité !

En cas de mauvais temps , les spectacles se dérouleront dans les salles communales.

La commune lance cet été la 1ère édition d’Esti’Vallons, une programmation estivale composée d’animations et de spectacles pour tous.

contact@vallonsdelerdre.fr +33 2 85 29 33 00 https://www.vallonsdelerdre.fr/listes/culture/

dernière mise à jour : 2021-07-30 par