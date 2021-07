ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES Vallons-de-l’Erdre, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Vallons-de-l'Erdre.

ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES 2021-07-13 17:00:00 – 2021-07-13 19:00:00 Plan d’eau de Freigné Freigné

Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Au programme :

17h à 19h :

– Contes en tongs «On se met au vert !» par Flavie, Florence et Murielle de Biblio’fil (COMPA).

C’est l’été ! Les bibliothécaires sortent de leurs rayonnages et viennent raconter des histoires

pour toute la famille, les pieds dans l’herbe. Les cabanes à histoires et le Tipitapis de livres

sont aussi de la partie !

– Zumba family par Familles Rurales de Vritz avec Claire TRILLOT : venez danser en famille !

– Atelier dessin et aquarelle par Tiphaine GASNIER (Atelier du Petit Chemin)

– Promenade en poney avec le centre équestre de Freigné

– Atelier musical avec l’association Poly-sons Jeux en famille par le collectif parentalité et

l’association Boîte à Malice

Hors site :

– Visite de La ferme des Galli (partie haute) – rue du Presbytère

Bar et restauration :

– Espace bar tenu par le comité des fêtes de freigné

– Commandez sur place vos galettes et crêpes avec O beurre salé !

Certains restaurateurs ne prennent pas la carte bancaire.

20h :

– Tascabilissimo – Marta DEL’ANNO et Victoria DELAROZIÈRE – Concert-bal à partir de 4 ans : petit tour du monde à deux voix et trois instruments. Les sons du violon, de l’alto et

de l’accordéon diatonique dialoguent, du sud de l’Italie à l’Irlande, du Chili à la Louisiane.

Nombre de place limité !

En cas de mauvais temps , les spectacles se dérouleront dans les salles communales.

La commune lance cet été la 1ère édition d’Esti’Vallons, une programmation estivale composée d’animations et de spectacles pour tous.

dernière mise à jour : 2021-06-26 par