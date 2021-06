Vallons-de-l'Erdre Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique, Vallons-de-l'Erdre ESTI’VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES Vallons-de-l’Erdre Vallons-de-l'Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

ESTI'VALLONS – PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE & ANIMATIONS FAMILIALES 2021-07-06 Saint-Mars-la-Jaille Plan d'eau des Lavandières

Au programme : 17h-19h :

– Initiation à la jonglerie et aux arts du cirque par Cirkouest à partir de 6 ans

– Découverte du Kundalani yoga par Bruno GRAVAUD (association Yoga-Song) à 18h

– Jeux en famille par le collectif parentalité 20h :

Les madeleines de poulpe – Cie Kadavresky – Cirque familial :5 garçons multiplient prouesses

techniques en acrobatie, mât chinois, sangle aérienne, avec une particularité empruntée au

territoire montagnard, puisqu’ils exécutent chacune de ces disciplines, skis aux pieds ! Bar et restauration sur place : – Espace bar tenu par l’association Saint Mars culture et animation.

– Commandez votre pizza (au choix parmi la Reine, la Chorizo, la Végétarienne, la Chèvre miel) au Kiosque à pizzas ! 9 € – Réservation conseillée avant 13h30 au 02.51.79.03.73.

Certains restaurateurs ne prennent pas la carte bancaire. Réservations conseillées (places limitées) !

contact@vallonsdelerdre.fr +33 2 85 29 33 00 https://www.vallonsdelerdre.fr/listes/culture/

