Estivales prairies fleuries Viry-Noureuil Viry-Noureuil Catégories d’évènement: Aisne

Viry-Noureuil

Estivales prairies fleuries Viry-Noureuil, 2 juillet 2022, Viry-Noureuil. Estivales prairies fleuries Viry-Noureuil

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 17:00:00

Viry-Noureuil Aisne Viry-Noureuil Accompagnez le conservateur bénévole lors d’une découverte du patrimoine typique des vallées inondables….

Les pieds au sec sous un beau soleil, insectes et oiseaux seront parmi les thèmes abordés !

Belle découverte familiale !

N’oubliez pas vos chaussures de marches fermées ! Rendez-vous le samedi 2 juillet de 14h à 17h à Viry-Noureuil.

Viry-Noureuil

