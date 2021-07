Alès Alès Alès, Gard Estiv’Alès – Les Shows du vendredi aux Arènes – R Vintange official live band Alès Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Estiv’Alès – Les Shows du vendredi aux Arènes – R Vintange official live band Alès, 20 août 2021, Alès. Estiv’Alès – Les Shows du vendredi aux Arènes – R Vintange official live band 2021-08-20 – 2021-08-20

Alès Gard R.Vintage Official Live Band est un groupe de reprise de variété internationale. Il vous surprendra par ces arrangements musicaux acoustiques, vous entrainant dans une ambiance lounge et Festive. * Infos pratiques :- Rendez-vous le vendredi 20 août à 21h aux Arènes du Temperas- Entrée gratuite mais le nombre de places est limité- Port du masque obligatoire + Pass sanitaire- Informations et renseignements au 04 66 52 32 15 +33 4 66 52 32 15 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Alès Adresse Ville Alès lieuville 44.12225#4.09002