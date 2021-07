AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard Estiv’Alès – Les mercredis du Parc de la Tour Vieille – Gramophone Stomp Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Estiv’Alès – Les mercredis du Parc de la Tour Vieille – Gramophone Stomp Alès Alès, 18 août 2021, AlèsAlès. Estiv’Alès – Les mercredis du Parc de la Tour Vieille – Gramophone Stomp 2021-08-18 – 2021-08-18 Parc de la Tour Vieille Chemin de la Tour Vieille

Alès Gard Parc de la Tour Vieille Alès Gard Alès Gramophone Stomp est un groupe de jazz manouche de Montpellier.Sur les traces de Django Reinhardt, ce guitariste de génie qui réussit avec brio à faire résonner les couleurs de la musique tzigane dans le swing américain.Le quintette recrée cette poésie musicale avec sensibilité et justesse. Musique énergique et festive, le swing surgit, jaillit et rebondit sur les rythmes du Charleston et du Lindy Hop.* Infos pratiques:- Rendez-vous le 18 août à 21h – Concert gratuit- Nombre de places limité- Port du masque obligatoire (sans masque, vous ne pourrez pas assister au spectacle)- Informations et renseignements au 04 66 52 32 15 +33 4 66 52 32 15 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Alès Alès Adresse Parc de la Tour VieilleParc de la Tour Vieille Chemin de la Tour Vieille Ville AlèsAlès lieuville 44.11271#4.07899