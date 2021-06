Estiv’Ales – JAZZ AU PARC DES CAMELIAS Alès Alès, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, AlèsAlès.

Les Estiv’Alès vous propose une soirée sous le signe du jazz et de la bossa nova, dans un cadre naturel exceptionnel en centre-ville.Cool Jazz est le fruit de la rencontre de deux guitaristes, un pianiste, un sax, une flûte traversière, un contrebassiste et un batteur, tous issus du bassin alésien, amoureux de Jazz et de Bossa Nova, tous désireux de privilégier la sensibilité et l’émotion dans l’interprétation de standards très connus, mais aussi quelques compositions personnelles remarquables au sens de la mélodie.Ce groupe est aussi une véritable histoire d’amitié, lequel lien transparait dans la complicité et le respect mutuel des artistes en présence lorsqu’ils se produisent.Attention, le nombre de places est limité, et le port du masque est obligatoire (sans masque, vous ne pourrez pas assister au spectacle).* Infos pratiques :- Rendez-vous le samedi 10 juillet à 21h au Parc des Camélias- Nombre de places limité- Port du masque obligatoire- Informations et renseignements au 04 66 52 32 15

