Estivales gourmandes

Estivales gourmandes, 19 juillet 2022, . Estivales gourmandes

2022-07-19 – 2022-07-19 Partageons un moment de convivialité autour d’un bon repas préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs locaux, installés sur la place du champ de foire dès 19h :

– Mardi 19 juillet

– Mardi 02 août

– Samedi 13 août : soirée spéciale foodtrucks pour cette troisième et dernière soirée des Estivales Gourmandes ! Partageons un moment de convivialité autour d’un bon repas préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs locaux, installés sur la place du champ de foire dès 19h :

– Mardi 19 juillet

– Mardi 02 août

– Samedi 13 août : soirée spéciale foodtrucks pour cette troisième et dernière soirée des Estivales Gourmandes ! Partageons un moment de convivialité autour d’un bon repas préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs locaux, installés sur la place du champ de foire dès 19h :

– Mardi 19 juillet

– Mardi 02 août

– Samedi 13 août : soirée spéciale foodtrucks pour cette troisième et dernière soirée des Estivales Gourmandes ! Facebook Ville de SALLES dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville