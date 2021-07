Asasp-Arros Asasp-Arros Asasp-Arros, Pyrénées-Atlantiques Estivales du Payssas Asasp-Arros Asasp-Arros Catégories d’évènement: Asasp-Arros

Pyrénées-Atlantiques

Estivales du Payssas Asasp-Arros, 10 août 2021, Asasp-Arros. Estivales du Payssas 2021-08-10 16:30:00 – 2021-08-10

Asasp-Arros Pyrénées-Atlantiques Asasp-Arros EUR 5 5 Visite de la ferme, marché, dîner et animations. Repas sur réservation (prix selon assiettes). Visite de la ferme, marché, dîner et animations. Repas sur réservation (prix selon assiettes). +33 6 78 52 12 78 Visite de la ferme, marché, dîner et animations. Repas sur réservation (prix selon assiettes). dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Asasp-Arros, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Asasp-Arros Adresse Ville Asasp-Arros lieuville 43.14967#-0.60925