AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard Estiv’Alès – Drive’in « OSS 117 Alerte rouge en Afrique noir » Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Estiv’Alès – Drive’in « OSS 117 Alerte rouge en Afrique noir » Alès Alès, 21 août 2021, AlèsAlès. Estiv’Alès – Drive’in « OSS 117 Alerte rouge en Afrique noir » 2021-08-21 – 2021-08-21 Pôle mécanique Chemin Rural Valat de Fontanes

Alès Gard Pôle mécanique Alès Gard Alès 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.* Infos pratiques:- Rendez- vous le 21 août à 21h30 au Pôle Mécanique- Réservation obligatoire- Durée du film : 1h55- Informations et résa sur le site du cineplanet : https://cineplanet.fr/ https://cineplanet.fr/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Alès Alès Adresse Pôle mécaniquePôle mécanique Chemin Rural Valat de Fontanes Ville AlèsAlès lieuville 44.14893#4.07039