Estiv'Alès – Drive'in « Fast and Furious 9 » au Pôle Mécanique 2021-07-17 – 2021-07-17 Pôle mécanique Chemin Rural Valat de Fontanes

Alès Gard

Alès Gard Pôle mécanique Alès Gard Alès Dans le cadre des Estiv’Alès, venez découvrir ou redécouvrir « FAST AND FURIOUS 9 » de Justin Lin, le 17 juillet à 21h30 au Pôle Mécanique Alès Cévennes ! »Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. »Durée : 2h25Avec : Vin DIESEL, Michelle RODRIGUEZ, Jordana BREWSTER.Tarif : 6€/personne, à réserver sur le site du Cineplanet.* Infos pratiques:- Rendez- vous le 17 juillet à 21h30 au Pôle Mécanique- Réservation obligatoire- Durée du film : 2h25- Informations et résa sur le site du cineplanet : https://cineplanet.fr/ https://cineplanet.fr/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-06-25 par

