Estivales de Tango Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Estivales de Tango Bagnères-de-Bigorre, 9 juin 2023, Bagnères-de-Bigorre . Estivales de Tango BAGNERES-DE-BIGORRE Square St Jean et Musée Salies Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Square St Jean et Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE

2023-06-09 – 2023-06-11

Square St Jean et Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Programmation en cours Nous sommes heureux de vous proposer cette journée sous le signe du partage et de la rencontre avec Musiciens et artistes. Les rues et places de Bagnères seront le théâtre accueillant les spectacles et concerts gratuitement. +33 6 35 51 02 62 https://www.montanasdetango.com/ Square St Jean et Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Square St Jean et Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Square St Jean et Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Estivales de Tango Bagnères-de-Bigorre 2023-06-09 was last modified: by Estivales de Tango Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 9 juin 2023 Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Square St Jean et Musée Salies Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées