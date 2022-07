ESTIVALES DE RUSSOL – TCHAYOK, 18 août 2022, .

ESTIVALES DE RUSSOL – TCHAYOK



2022-08-18 20:00:00 – 2022-08-18 23:00:00

Musique slave et tzigane au programme de ce nouveau rendez-vous des Estivales de Russol, avec TCHAYOK.

Benoît et Nathalie Gardey De Soos, les propriétaires des lieux, ainsi que leur fils Guillaume, ont ainsi concocté un programme musical pour dix soirées estivales, jusqu’au 1er septembre, avec duos, trios et quintettes de jazz, chansons et musiques du monde. Pour compléter l’ambiance, des food-trucks des alentours de Carcassonne, quelques bons vins (de 10 vignerons lauranais, à tour de rôle) et beaucoup de bonne humeur vous attendent au Domaine Russol !

Réservation indispensable, par SMS, jusqu’au mardi précédant la soirée.

Parking d’une capacité de 150 voitures, éclairé la nuit.

Musique slave et tzigane

Né d’une passion pour la musique russe & tzigane, Tchayok fait ses débuts en 2012 dans les Alpes. Le trio est composé de Vladimir et Romain GOURKO, deux frères d’origine russe et de Florian VELLA. Tous guitaristes et chanteurs, ils jouent aussi de la balalaïka (prima et contrebasse). Leur premier album «Zavarka», sort en 2014.

S’inspirant de cette musique traditionnelle et de leurs multiples influences (jazz, swing, musique sud-américaine), ils ravivent le style avec des compositions et des arrangements originaux où la musique écrite côtoie la spontanéité de l’improvisation. Les rythmes tziganes endiablés ou les romances déchirantes sont interprétés avec poésie, nuances, virtuosité et magnifiés par la puissance de trois voix harmonisées.

Après plusieurs années entre tournées et voyages, le répertoire s’étoffe et évolue grâce à d’intenses rencontres avec des musiciens de renom (Marcel Ramba, Tcha Limberger, Pierre Blanchard, Nicolas Hauzer…). Le trio se produit à plusieurs reprises à l’étranger notamment en Belgique, Allemagne, Roumanie et Turquie. Ils collaborent régulièrement avec d’autres artistes (J.C Gairard, J.B Frugier, Gaspard Panfiloff, Pascal de Loutchek). Ces nombreuses aventures et leur sensibilité commune font de Tchayok un trio au son et au caractère singulier.

Distribution

Romain Gourko : Chant, guitare

Florian Vella : Chant, guitare

Vladimir Gourko : Chant, balalaïka

