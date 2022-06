ESTIVALES DE RUSSOL – CONNIE AND BLYDE

2022-06-30 20:00:00 – 2022-06-30 23:00:00 Chanson, jazz de chambre, poésie électrique sont au programme de ce premier rendez-vous des Estivales de Russol, avec le combo CONNIE AND BLYDE, dans la cour du domaine. Caroline Sentis (chant) et Bruno Ducret (violoncelle) délivrent une instrumentation épurée, quasi-acoustique, qui leur permet d’explorer de larges possibilités de composition, et d’amener le public dans un univers personnel où l’écoute est suscitée grâce aux silences, à la manière d’un conte. A découvrir… ! Benoît et Nathalie Gardey De Soos, les propriétaires des lieux, ainsi que leur fils Guillaume, ont ainsi concocté un programme musical pour dix soirées estivales, jusqu’au 1er septembre, avec duos, trios et quintettes de jazz, chansons et musiques du monde. Pour compléter l’ambiance, des food-trucks des alentours de Carcassonne, quelques bons vins (de 10 vignerons lauranais, à tour de rôle) et beaucoup de bonne humeur vous attendent au Domaine Russol ! Réservation indispensable, par SMS, jusqu’au mardi précédant la soirée.

Parking d'une capacité de 150 voitures, éclairé la nuit. +33 6 19 65 58 82

