Estivales d’ArtenetrA Celles-sur-Belle, samedi 29 juin 2024.

Estivales d’ArtenetrA Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Créé en 2007 par Fabrice Gregorutti, compositeur et chef d’orchestre, ArtenetrA développe son projet artistique dans l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle et dans plusieurs lieux remarquables des Deux-Sèvres. Cette année, 23 concerts et 4 master class sont prévus tout au long du mois de Juillet.

Chaque été, ArtenetrA propose un cycle de concerts de musique classique en alternance avec des activités pédagogiques et des rencontres avec les artistes. Le très haut niveau des artistes invités, la disponibilité de chacun et la convivialité font d’ArtenetrA un festival d’été recherché.

Parmi les artistes de l’édition 2024, citons Anne Queffélec, le Quatuor Modigliani, Florent Héau, Rena Shereshevskaya, la Maîtrise Notre-Dame de Paris, Julie Depardieu, Francis Perrin, le Trio à Cordes de Paris…

Billetterie https://artenetra.com/ et sur chaque lieu, 1h avant le concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-07-28

12 rue des Halles

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com

