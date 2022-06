ESTIVALES – CONCERT AN ERMINIG Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Parc Wilson Quai Nicolas Crauser Thionville

2022-07-24

Moselle Le groupe reprend la tradition des bardes en Bretagne et en Galice, qui allaient de village en village et racontaient dans leurs chansons des histoires-vrai ou fictives. On y trouve des récits sur des personnages historiques ou sur des évènements extraordinaires ainsi que des histoires. Bien entendu, les danses traditionnelles bretonnes complètent leur répertoire, car la tradition de danse est toujours très vivante en Bretagne et s’exprime par le ‚Fest-Noz‘ et le ‚Fest-Deiz‘ traditionnel. tourisme@thionville.net +33 3 82 53 33 18 https://www.thionvilletourisme.fr/ An Erminig

