Parc de la Pointe, le vendredi 30 juillet à 21:30

Cette soirée sous les étoiles est une belle occasion de se retrouver en famille, entre amis ou voisins, en amoureux ou en solo et de profiter d’un bon moment sous les étoiles dans le superbe et rafraichissant Parc de la Pointe. À **21h30** projection du film **«Donne-moi des ailes»** réalisé par Nicolas Vanier. _Pour les seniors et les personnes à mobilité réduite, la Mairie de Lespinasse propose un service de transport à la demande._ Gratuit

Renseignements

Une soirée sous les étoiles à partager sans modération. Parc de la Pointe 12 Rue de l’Europe, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T21:30:00 2021-07-30T23:30:00

