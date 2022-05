Estivale Pas Sage Pellevoisin Pellevoisin Catégorie d’évènement: Pellevoisin

Le Relais Pellevoisin Indre Pellevoisin On vous attend pour l’incontournable bal trad’, qui commencera par une initiation aux danses à partir de 19h… avant de vous lancer dans des bourrées, des cercles et des scottischs endiablés sur les parquets ! Mais ce week-end, les Pas Sages souffleront aussi leurs bougies, à grand renfort de musique festive, pour un anniversaire mémorable ! Les Pas Sages vous accueillent chaque année pour leur Estivale Pas Sage le dernier week-end de juin ! le.relais.des.pas.sages@gmail.com +33 2 54 39 01 77 http://lerelaisdespassages.wix.com/association On vous attend pour l’incontournable bal trad’, qui commencera par une initiation aux danses à partir de 19h… avant de vous lancer dans des bourrées, des cercles et des scottischs endiablés sur les parquets ! Mais ce week-end, les Pas Sages souffleront aussi leurs bougies, à grand renfort de musique festive, pour un anniversaire mémorable ! Le Relais des Pas Sages

